​«Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета

Авиакомпания «Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне, если они будут соответствовать требованиям ручной клади, об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

При определении разрешенного размера ручной клади, компания будет ориентироваться на его размер, а не на вес. Таким образом, ручная кладь, которая будет соответствовать необходимым параметрам, будет перевозиться бесплатно, даже если ее вес превысит 5 килограммов. Точные параметры ручной клади, разрешенной к бесплатной перевозки будут определены в ближайшее время.

«То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите», — заявил Калмыков.

Ранее портал siapress.ru рассказал, что «Победа» обещает снизить цены на билеты на 20 процентов после отмены бесплатного багажа.