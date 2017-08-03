Суд изменил приговор инвалиду Антону Мамаеву на штраф. Ему грозили четыре года тюрьмы

Мосгорсуд изменил наказание инвалиду Антону Мамаеву, осужденному на четыре с половиной года колонии, на штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

Ранее прокуратура попросила суд заменить срок на условный, объяснив свою просьбу тем, что заболевание Мамаева «препятствует его нахождению в тюремных условиях».

28-летний Антон Мамаев был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за разбой, жертвой которого стал бывший боец спецназа. Просьбы освободить Антона Мамаева подали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, гособвинение и защита, а также Федеральная служба исполнения наказаний. 19 июля суд на выездном заседании в СИЗО освободил мужчину из-под стражи.