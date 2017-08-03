«Победа» обещает снизить цены на билеты на 20 процентов после отмены бесплатного багажа

Цена на билеты авиакомпании «Победа» снизится на 20 процентов после отмены бесплатного багажа

Авиакомпания «Победа» планирует снизить минимальную стоимость авиабилета с 999 до 777 рублей после того, как в конце сентября вступит в силу новый закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов, об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков в интервью с «ТАСС».

«Закон вступает в силу в конце сентября, но нормы провоза ручной клади нам пока не понятны. С другой стороны, мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 до 777 рублей», – сказал он.

«Мы сделаем багаж дешевле. Предложим клиентам провоз минимальной нормы в 15 кг, это самый оптимальный вес. Сейчас мы предлагаем только бесплатные 10 кг, платные 20 кг и 32 кг или оплата по 1 кг, – сказал Калмыков. – Поэтому провоз багажа 15 кг обходится в 2,5 тыс. рублей: 10 кг бесплатно и за каждый дополнительный килограмм - по 500 руб. После того, как мы начнем продажу невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа в 15 кг составит 1 тыс. рублей».

Ранее портал siapress.ru сообщал, что авиакомпании смогут сами решать, брать ли плату за багаж по невозвратным билетам. Раньше пассажиру, вне зависимости от тарифа, позволялось пронести в салон самолета или сдать в багаж 10 кг багажа бесплатно.