Астрономия станет новым обязательным предметом в школьной программе, отдельного ЕГЭ для него не будет

Астрономия войдет в школьную программу как обязательный предмет для школьников 10-11 классов. Дополнительных часов на новый предмет выделяться не будет, заявил министр образования и науки Ольга Васильева, сообщает «Интерфакс».

«Напомню вам, что с этого года в школьной программе вводится курс астрономии. В этом нет ничего удивительного - астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне (учебников - ИФ), учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета «Физика», а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», – сказала Ольга Васильева на заседании Минобрнауки РФ.

По данным «Ведомостей» астрономия появится в программе некоторых школ с 1 сентября, однако другая часть учебных заведений может ввести ее только с 1 января 2018 года. Каждая школа будет руководствоваться тем, насколько она готова к качественному преподаванию нового предмета. Таким образом, старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках нового предмета, пояснили в пресс-службе. Отдельного государственного экзамена для нового предмета вводить не планируется.

Стоит отметить, что в ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться новые вопросы из курса астрономии.