Владимир Кличко завершил карьеру боксера и сосредоточится на развитии своего бренда //ВИДЕО

Боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. О своем завершении карьеры он рассказал в видео-обращении, опубликованном на его официальном сайте, просмотреть видео можно только по специальной ссылке, сообщают «Ведомости».

Сейчас Кличко решил сосредоточиться на развитии своего бренда. «Вместо того чтобы сказать вам спасибо и до свидания, я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и брендом Klitschko», – сказал он в конце своего видео обращения.

Решение - KlitschkoOfficial



Также его решение означает, что он отказывается от матча-реванша с британцем Энтони Джошуа. В апреле Джошуа защитил чемпионский титул по версии IBF и выиграл пояса IBO и WBA. Кличко проиграл техническим нокаутом.

«Сегодня узнал от Бернда Бенте (менеджер Кличко - ред.), что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру. Мы желаем ему удачи!», – промоутер и менеджер Джошуа.

Напомним, что Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте. За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).