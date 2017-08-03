Когда они угомонятся? Сотни верующих обратились в Генпрокуратуру с требованием запретить показ фильма «Матильда»

В Генеральную прокуратуру РФ обратились сотни православных верующих с заявлением о проверки фильма «Матильда» на оскорбление их чувств и экстремизм, а также настаивают на обращении надзорного ведомства в суд с требованием запретить показ фильма. Об этом сообщила ТАСС адвокат Оксана Михалкина, представляющая интересы заявителей.

«Заявители просят Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования и защитить их религиозные чувства от оскорбления, а также просят обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан и запретить демонстрацию художественного фильма Алексея Учителя как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан, – заявила Оксана Михалкина. – Также они просят прокуратуру организовать проверку, по результатам которой требуют привлечь создателей «Матильды» к уголовной ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ»

Адвокат уточнила, что заявления были поданы представителями нескольких православных общин. Число заявителей достигает нескольких сотен человек и каждый из них подавал жалобу отдельно. Всего к генпрокурору планируют обратиться несколько десятков тысяч верующих, отметила Михалкина

В тексте заявления отмечается, что создатели фильма сознательно исказили исторические события. «Глубокая любовь, существовавшая на самом деле между императором Николаем II (Романовым) и императрицей Александрой Федоровной с самого юного возраста, авторами сценария и режиссером А. Учителем отрицается, и на ее место ставится "страстная любовь" Николая II к Матильде Кшесинской, которой в действительности никогда не было. Публичная демонстрация фильма "Матильда" - это публичное, крайне болезненное, оскорбление религиозных чувств верующих и грубое унижение их человеческого достоинства», – говорится в заявлениях.

Напомним, что ранее портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей и выяснил, что аудитория не поддерживает истерику вокруг «Матильды»