Жителей окружной столицы приглашают присоединиться к всероссийской акции доноров

Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к всероссийской акции «Суббота доноров». Мероприятие пройдет 5 августа 2017 года с 08.00 до 12.00 в отделении переливания крови Окружной клинической больницы.

Сотрудники больницы также планируют совершить велопробег, во время которого действующие доноры крови, имеющие звания «Почетный донор России», сообщат людям, как можно стать участниками движения.. К спортивному мероприятию может присоединиться любой житель окружной столицы. Сбор велосипедистов состоится 5 августа 2017 года в 10.00 часов у входа в отделение переливания крови по ул. Крупской.

Отметим, что по статистике, самыми активными донорами являются сами медицинские работники.