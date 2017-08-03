Лыжник Сергей Устюгов выиграл масс-старт в Норвегии

Югорский лыжник Сергей Устюгов на лыжероллерах выиграл масс-старт на 15 км. Соревнования состоялись в рамках фестиваля Blink, который проходил в норвежском Саднесе с 26 по 29 июля.

Наш спортсмен на 2,2 секунды опередил ближайшего конкурента. Кроме того, в лыжероллерном марафоне на дистанции в 60 км классическим стилем Сергей оказался в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Другой югорский лыжник Сергей Турышев был в марафоне тринадцатым.

В программу фесвтиваля входили лыжероллерный забег в гору, лыжероллерные гонки и биатлон. В этом году на Blink также прошли гонки на длинные дистанции – 17 и 60 км.