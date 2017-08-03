​Рейтинг партии «Единая Россия» преодолел рубеж в 50 процентов

В последнюю неделю месяц электронный рейтинг партии «Единая Россия» достиг 50,3 процента. В начале июля он достигал 47,9 процента (среднее значение по данным опросов с 3 по 9 июля), сообщают «Ведомости».

У других парламентских партий изменения происходили в пределах 1 процента. За неделю 24-30 июля поддержка ЛДПР составила 11,1 процента, КПРФ - 9,1 процента, «Справедливой России» - 5,0 процентов.

Стоит отметить, что в рейтинге доверия политикам (по данным опросов 24-30 июля) неизменно на первом месте президент РФ Владимир Путин (50,4 процента), второе место у министра обороны Сергея Шойгу (15,6 процента), затем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6 процента), премьер-министр Дмитрий Медведев (13,3 процента), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7 процента), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (7,9 процента), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (3,1процента).

Также социологи отмечают, что в последний месяц снизился уровень одобрения деятельности Госдумы с 52,5 процента в июня до 49,4 процента в июле и Совета Федерации с 57,3 процента до 54,4 процента соответственно.