Новости из параллельной реальности. В Тюмени сносят незаконный долгострой //ВИДЕО

В Тюмени приступили к сносу двухэтажного здания, на пересчении улиц Максима Горького и Харьковской, сообщают «72.ru».

«Этот дом начали строить лет восемь назад, – рассказал корреспонденту 72.ru местный житель. – Меньше чем за год здесь возвели два этажа. Никаких информационных табличек о стройке не было. Потом стройка заморозилась».

Выяснилось, что недостроенное здание на улице Максима Горького принадлежит частному лицу – владельцу данного земельного участка. Стройку собственник начал без соответствующих согласований. Администрация города обратилась с иском в суд и выиграла дело, двухэтажный недострой признали незаконным. Владельца обязали снести его за собственный счёт.

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