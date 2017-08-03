9 августа сургутяне отметят Международный день коренных народов мира

9 августа в 14.00 на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет празднование Международного дня коренных народов мира.

В программе праздника: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусств коренных народов севера; выставка традиционной посуды обских угров (береста, дерево); концертные номера фольклорных коллективов «Аснэ» и «Луима ханса»; познавательный маршрут «Наследие предков» и другое.

В заключение праздника с пожеланиями добра для всех народов мира будут запущены разноцветные воздушные шары.