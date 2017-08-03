Сбербанк примет участие в благоустройстве Нижневартовска

Сбербанк и администрация Нижневартовска заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. Документ подписали глава города Василий Тихонов и советник председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Оксана Потапова.





«В 2017 году мы делаем особый акцент на комплексном благоустройстве города. В этом нам очень помогают партнеры. Благодаря Сбербанку в скором времени в Нижневартовске появится «Сквер матери». Уверен, что он станет любимым местом отдыха для жителей города», – отметил Василий Тихонов.

«Сбербанк продолжит поддерживать массовые общегородские и спортивные мероприятия, работать со студентами и молодежью по вопросам производственной практики и дальнейшего трудоустройства. Уверена, что наши совместные проекты будут способствовать развитию бизнеса и повышению качества жизни в городе», – прокомментировала Оксана Потапова.