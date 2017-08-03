​Новые клиенты Сбербанка получат бесплатные кредитные карты по паспорту

2 августа 2017 года, Москва – Сбербанк сделал проще и выгоднее условия получения кредитных карт для новых клиентов.

Теперь для оформления кредитной карты клиентам, у которых еще нет предодобренного предложения, достаточно паспорта – ранее надо было предоставить также справку о доходах и копию трудовой книжки. Решение по кредитной карте можно будет получить в течение 24 часов.

Также для своих новых клиентов Сбербанк отменяет плату за первый год обслуживания для некобрендовых кредитных карт Visa и Mastercard категорий Classic, Standard и Gold Сбербанк. Это позволит клиенту сэкономить 750-3000 рублей в зависимости от вида карты. Получить скидку смогут клиенты, которые оформят карты в 2017 году.

Ранее кредитные карты по паспорту и с бесплатным годовым обслуживанием Сбербанк предоставлял только существующим клиентам банка, для которых было сформировано предодобренное предложение. Предодобренное предложение – это индивидуальный, заранее рассчитанный кредитный лимит для кредитной карты, который банк готов предоставить действующему клиенту, соответствующему требованиям кредитной политики и имеющего достаточную историю взаимоотношений со Сбербанком.

«Помимо интересного продуктового предложения нашим клиентам также важно, чтобы процесс оформления продукта был простым и быстрым. Если клиентам с заранее одобренным предложением было достаточно иметь только паспорт, то для клиентов без предложения при оформлении карты был обязателен пакет дополнительных документов, на подготовку которого им требовалось несколько дней. Первым шагом на пути упрощения процессов для клиентов без предложения стала отмена дополнительного пакета документов. В качестве приятного бонуса плата за первый год обслуживания кредитной карты для наших новых клиентов будет отсутствовать», – рассказал исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.