Владимир Яремаченко: «В администрации Сургута принцип работы такой: выдали поручение — думай, куда его спихнуть»

На прошлой неделе, 28 июля, бывший начальник контрольного управления городской администрации Владимир Яремаченко выиграл суд против прежних работодателей с Энгельса, 8. Чиновников обязали восстановить своего, в недалеком прошлом, коллегу в должности и выплатить компенсацию. О специфике рабочего процесса в сургутской администрации, «успехах» ее правовой службы и том, почему контрольное управление — не Хогвартс, с Владимиром Яремаченко поговорил корреспондент siapress.ru.

— Вы выиграли суд несмотря на то, что городскую администрацию поддерживала прокуратура. Как проходил процесс?

Владимир Яремаченко: Прокуратура поддержала администрацию наполовину. Там было два требования: об отмене взыскания в виде выговора, с которого все и началось, — здесь они встали на мою сторону, а в вопросе увольнения — на сторону администрации. В конечном итоге дело я выиграл, меня уже восстановили в понедельник, и в тот же день я ушел в отпуск с последующим увольнением. Свою задачу считаю выполненной, доказал, что работодатель был неправ и когда выписывал взыскание, и когда снимал с должности. Для меня это был принципиальный вопрос.

— Если я не ошибаюсь, вас уволили по статье?

—Да причем по самой, пожалуй, неприятной статье с точки зрения трудовых отношений — как лицо, имеющее взыскание. Сразу создается впечатление, что человек обвешан выговорами. В любом случае, работать я на старом месте не собирался и фактически уже ушел — отпуск с последующим увольнением нельзя отозвать.

— Какие у вас дальнейшие планы?

—В дальнейшем я хочу заниматься тем, в чем я вижу у себя достаточно опыта и знаний — юридическая помощь, консультация, защита интересов людей в суде. Мне это позволяет и образование, и навыки. Я работал семь лет в прокуратуре, затем в Советском районе начальником юридического отдела. Я постоянно занимался правовыми вопросами, что удалось подтвердить — принципиально не нанимал себе защитника, хотя администрация на процессы постоянно парами ходила, в том числе глава правого управления Ирина Гордеева. Причем она гораздо меньше участвовала в заседании, чем представитель, фактически просто присутствовала.

— Почему вы ушли из прокуратуры и пошли работать в администрацию?

—Я постоянно проявляю принципиальную позицию, мне не хватает гибкости, поэтому мне, видимо, не место в системе. По этой причине я в общем-то и решил работать самостоятельно в качестве защитника. В прокуратуре я тоже не проявил гибкость, начал спорить с начальством и меня попросили уйти. Там я не стал упираться, а здесь решил пойти до конца.

— В марте вы отчитывались о деятельности контрольного управления перед думой. Тогда депутаты критиковали как вас, так и всю администрацию за политику в области благоустройства, даже требовали отчета всех заместителей главы. Буквально через несколько дней после этого вас уволили. Эти события как-то взаимосвязаны?

— Я не буду проводить какие-то параллели, просто не могу говорить то, чего не знаю. То, что вы усмотрели связь — может быть что-то есть, а может быть и нет.Мне просто ничего не объяснили. Ко мне пришли в конце рабочего дня с распоряжением об увольнении. С понедельника должен был быть в отпуске, а в пятницу меня «обрадовали». Причем в распоряжении не было даже указано за что, просто написали: «как лицо, имеющее взыскание». То самое, которое теперь суд признал незаконным. На этом со мной распрощались. Хотя даже этого не было — через сотрудника кадровой службы передали бумажку.

— А за что были взыскания?

—А я сначала даже не понял, о каком взыскании речь. К тому моменту мне уже пришлось три или четыре раза писать объяснения по разным вещам. Под конец уже дошло до смешного — у меня требовали ответ по поводу того, что кто-то где-то ночью продал алкоголь. Это не входит в компетенцию не то что контрольного управления, но даже в принципе органов местного самоуправления. Руководство не могло не знать, что это работа полиции, но никак не наша. Мне тогда стало уже понятно, к чему все идет — меня целенаправленно вели к увольнению. О чем еще можно говорить, если за месяц три-четыре взыскания, которые теперь признаны незаконными. С того момента ждал, как это будет оформлено официально, и собирался отстаивать свою позицию.

— Когда говорят о контрольном управлении, возникает ощущение, что ему дали минимум полномочий.

—Полномочий дали ровно столько, сколько написано в положении. Когда я еще работал, мы смогли довести количество протоколов до 1 600. Другое дело, что многие из них административная комиссия прекращала, что, кстати, мне поставили в вину при увольнении, хотя у меня тут претензии как раз к комиссии. Показатели были нормальные. Повторюсь, полномочий дали столько, сколько вообще возможно было дать в органе местного самоуправления. Другое дело, что многим людям контрольное управление представлялось такой «школой Хогвартс», которая будет ходить по городу и волшебными палочками разгонять тучи. Это ерунда — у каждого чиновника есть свой предел полномочий, за которые невозможно перейти, не получив административного, а то и уголовного дела.

— То есть в представлении и депутатов, и общественности контрольное управление должно было само искать нарушение и само же их устранять?

—Люди хотят, чтобы просто стало хорошо. Чтобы сотрудники контрольного управления увидели незаконный ларек, подбежали и снесли его. То же самое с рекламными конструкциями, которые теперь тоже передали в контрольное управление, при мне ими еще департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) занимался. Как управление будет с этим справляться, я себе не представляю. ДАиГ, в котором 80 человек, передавал рекламные конструкции на том основании, что им людей не хватает.Они пять лет этим вопросом не занимались и к ним никто претензий не предъявлял. Департамент за прошлый год составил 11 протоколов, контрольное управление — 1 600. Но за результат спрашивали с нас. Ну, и самое интересное — в штате контрольного управления 15 человек.

— Количество сотрудников не изменилось до сих пор?

—Штат не изменился. Я вообще думаю, что с нашим подразделением злую шутку сыграло название. Слово «контроль» люди понимают очень широко. В нашем случае это был просто мониторинг благоустройства в городе и составление протоколов, а все бумаги мы направляли в административную комиссию.

— Вспоминая все то же мартовское заседание. Вам тогда депутаты предъявляли претензии за недостаточное исполнение по протоколам…

—Что самое интересное, исполнением мы не занимаемся, но высказывают все равно нам. Это принцип депутата — он не обязан ничего знать, он обязан спрашивать. Ему нужно быть не квалифицированным, а решительным. Подход такой — кого увижу на трибуне, с того и спрашиваю, и абсолютно не имеет значения, имеет он права на это или нет.

— Я вас слушаю и возникает ощущение, что вы разочаровались в системе…

—Я ею никогда и не был особо очарован, просто пытался объяснить что-то людям с позиции здравого смысла. Выполнял ту работу, которую мне поручали. Я встречал очень мало людей, которые видели что-то привлекательное в системе.

— Какой по-вашему должна выглядеть политика в области благоустройства и работа контрольного управления?

—Благоустройство города — это вопрос, который не решается одним руководителем или даже структурным подразделением. Для нормальной работы нужно взаимодействие полиции, судебных приставов, общественников и даже федеральных органов. Только в комплексе можно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. На мой взгляд, курировать это все должен кто-то из высших должностных лиц, на уровне заместителя главы. Я больше скажу — существует некий совет по благоустройству, в котором как раз должны быть представители тех организаций, о которых я говорил. Постановление об этом совете вышло в феврале и с тех пор он ни разу не собирался. Идей может быть много, главное — реализация.

Что касается работы контрольного управления, то я направлял служебные записки с предложением по улучшению нашей работы. Можно было добавить еще массу сфер жизни города, которые мы бы мониторили. Это привело бы к созданию единого контрольного органа в администрации — уже не управления, а департамента. Что из этого получилось? Передали контроль за рекламными конструкциями, только без штата. Как обычно, хочешь получить дополнительную работу — прояви инициативу.

— Как по-вашему организовано управление во всей структуре администрации? Порой возникает впечатление, что взаимодействие между разными подразделениями осуществляется лишь по необходимому минимуму.

—Как организована работа кадровой и правовой службы, я уже продемонстрировал, а остальное покажет время. Может, что-то у них и получится, я же не знаю, есть ли у руководства какие-то дополнительные ресурсы. Но за те четыре месяца, что меня не было, я особых изменений не заметил. Я скажу так: аппаратная борьба существует в любой сложной системе, а в администрации Сургута она доведена до искусства.

В силу административных регламентов какое-то взаимодействие есть, но в целом вы правильно заметили — особой нацеленности на результат нет. В основном каждое подразделение рассчитывает на то, чтобы свалить с себя ответственность и работу, это очень заметно в администрации, особенно для меня, ведь я сюда перебрался из небольшой деревни в Советском районе. Здесь же задача — выдали поручение, думай, куда его спихнуть.

— Администрация собирается подавать апелляцию в окружной суд. Смогут ли они изменить решение?

—Шансы в суде у всех равны. Дело в том, что такие судебные решения очень специфические — они относятся к категории немедленного исполнения. Решение о восстановлении на работе вступает в силу сразу, так же как и о выплате денежной компенсации за три месяца. Уволить они меня уже не смогут, так как я успел сделать это по собственному желанию. У них еще есть возможность забить гол престижа. Пускай пробуют, посмотрим, получится ли.

Свое мнение о решении суда и кадровой политике городской администрации с siapress.ru поделилась и заместитель главы Сургута Наталья Алешкова, находящаяся в декретном отпуске.