​В России число обращений за материнским капиталом сократилось в 4 раза

В России число выданных сертификатов на материнский капитал в январе-июне 2017 года составило всего 23 процента от показателя 2016 года, сообщают «Ведомости».

«Так, с начала 2017 г. было выдано 352 500 сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23% аналогичного показателя 2016 года», – говорится в докладе о ходе исполнения федерального бюджета.

В пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР), что не видят в этом проблемы. «Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», – уточнили в ПФР.

Напомним, что министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет – до 2023 г.