​Дмитрий Медведев заявил, что России объявлена «полноценная торговая война»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о последствиях подписания президентом США нового санкционного закона против России. По его мнению, больше нет надежды на «улучшение отношений с новой американской администрацией», России объявлена «полноценная торговая война», а администрация господина Дональда Трампа «продемонстрировала полное бессилие» перед Конгрессом, сообщает «Коммерсант».

«Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован»,– написал премьер на своей странице в Facebook.

При этом председатель правительства отметил, что «санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо». «Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности»,— сказал Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что это противостояние не помешает России развивать собственную экономику и социальную сферу. «Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся»,— резюмировал премьер.

Ранее siapress.ru опубликовал материал, в котором рассказал, что Американский президент подписал закон о санкциях против России.