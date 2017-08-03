​Число «невыездных» тюменцев за полгода выросло в три раза

Число «невыездных» тюменцев, имеющих долги, растет. В 2017 году за шесть месяцев не смогли выехать 7,8 тыс. человек (количество зарегистрированных постановлений в службе приставов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-июнь) рост составил – 204,5 процентов, сообщает «РБК».

Также в отношение индивидуальных предпринимателей действует 206 постановлений о временном ограничении на выезд – это на 238 процентов больше чем в прошлом году. Общая сумма задолженности за отчетный период составила 2 млрд 518 млн рублей. За аналогичное время прошлого года показатель был равен 1,8 млрд.

Больше всего производств 30,6 процента по взысканию задолженности по алиментам. На втором месте 21,3 процента – штрафы. Далее 16,7 процентов – кредиты.