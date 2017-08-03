​Воры в Урае обчищали дом и заказали такси, чтобы уехать. К их несчастью, таксист оказался владельцем дома

В Урае воры обчищали дом и вызвали такси, что бы увезти награбленное. Таксист был крайне удивлен, когда принимал заказ, это был его дом, в котором уже долгое время никто не жил, сообщает «комсомольская правда».

Подъехав к дому, таксист увидел двух человек выносивших телевизор и коробки с вещами из его дома и еле сдержался, чтобы не накинуться на них. Он вызвал полицию и терпеливо ждал пока наряд ехал на вызов.

Позже выяснилось, что 52-летний вор жил в доме почти неделю. Он приехал из соседнего района, вычислил нежилой дом и забрался в него. А в доме его ждал непредвиденный сюрприз: мужчина наткнулся на огромное количество алкоголя и не смог пройти мимо. В течение пяти дней он жил в чужом доме пока не закончился алкоголь. После чего он подготовил вещи и рассказал о найденном доме пасынку. На следующий день они вместе приехали в Урай, зашли уже в знакомый дом и начали выносить вещи. Вещей оказалось так много, что им пришлось вызвать такси, кто же знал, что владелец обворованного дома – таксист.