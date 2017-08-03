Сургутские власти представят лучшие проекты благоустройства дворов в Минстрое

В Сургуте до конца года благоустроят 13 придомовых территорий. В настоящее время идут работы по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей. В администрации города отмечают, что в случае, если погода будет благоприятствовать, уже к концу сентября дворы преобразятся, а проекты отдельных из них представят на федеральном уровне.

Одним из лучших преоктов по благоустройству считается территория между домами №8, №8/1 и №8/2 по проспекту Пролетарский. Здесь планируют выполнить целый комплекс работ: от строительства дороги и озеленения до установки детской и спортивной площадок. В финансировании мероприятий участвуют три стороны: жильцы дома, администрация Сургута, правительство Югры. В случае, если все задуманное удастся реализовать, проект отправится в Минстрой РФ. Победа в конкурсе, проводимом в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», позволит городу получить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

"Проект индивидуальный и разработан с учетом пожеланий жителей этих домов. Они были учтены в полной мере и нашли свое отражение в дизайне. Отличительной чертой здесь является то, что благоустройство начинается от цоколя домов и продолжается повсеместно. Если раньше могли закатать асфальтом тротуар, сделать проезд, то здесь все переделывается капитально. Надеюсь, что это благоустройство сохранится на долгие годы", - сказал во время инспекции по придомовым территориям города и.о. главы администрации Сургута Алексей Жердев.

В администрации отмечают, что на благоустройство придомовых территорий в этом году предусмотрено порядка 115 млн рублей. Средства города составляют более 49 млн, окружная субсидия – 33 млн рублей, еще 16 млн выделено из федерального бюджета. Остальную часть суммы закрывают средствами собственников помещений – это чуть более 18 млн рублей.

В среднем на приведение в порядок одного двора планируется затратить 9-10 млн рублей. Доля собственников составляет от 15 до 20 процентов. В настоящее время работы ведутся на девяти дворовых территориях, завершить их планируют к концу сентября.