​Авиакомпания «ЮТэйр» за первое полугодие 2017 года понесла миллиардные убытки. Говорят, что так и было задумано

Согласно отчету авиакомпании «ЮТэйр» по РСБУ (российскому стандарту бухучета) за первое полугодие 2017 года предприятие получило 23,1 млрд рублей выручки, но при этом понесло убытки в 2,4 млрд рублей. По словам первого замдиректора компании по финансам Игоря Петрова, которого цитирует пресс-служба «ЮТэйр», это плановый убыток, и он объясняется «сезонностью и большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов», выпадающими на это время.

При этом компания перевезла 3,2 млн пассажиров, что почти на 16 процентов больше, чем годом ранее. Растет также количество «пассажирокилометров» и коэффициент заполняемости кресел.

Напомним, что АК «ЮТэйр» за последние годы провела масштабную программу по сокращению расходов и спасению предприятия от долговой нагрузки. Этому помогли, в частности, правительства Югры и Тюменской области, купившие больше количество акций авиакомпании – теперь им принадлежат 38,8 и 8,4 процентов акций соответственно.