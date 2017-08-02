"Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Газета Telegraph "похоронила" мужа Елизаветы II

Впросак попала британская газета The Telegraph, ошибочно опубликовав на сайте заранее заготовленный текст о кончине 96-летнего принца Филиппа, пишет "Российская газета" со ссылкой на британские СМИ.

Герцог Эдинбургский, самый долгоживущий супруг монарха в британской истории, умер в возрасте __ лет, сообщает Букингемский дворец. В соответствии с пожеланиями усопшего через семь дней пройдут церемониальные похороны", - говорится в проекте некролога.

Дополнительная пометка гласила: "Этот файл будет главной новостью. Пожалуйста, придерживайтесь формата сообщения". В этой связи газета The Guardian назвала публикацию "королевским провалом".

По всей вероятности, обнародована заготовка материала, посвященного кончине принца Филиппа, поскольку возраст супруга королевы указан не был, уточняет "Газета.ру". В Букингемском дворце отказались от комментариев.