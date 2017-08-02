Подарок от Трампа ко Дню ВДВ. Американский президент подписал закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон об ужесточении санкции против России, Ирана и КНДР, одобренный Конгрессом США. Об этом сообщает агентство "Российская газета".

Билль, подписанный американским лидером, предполагает введение ряда существенных ограничений для работы российской стороны на международных рынках.

Как уточняют "Ведомости", закон, одобренный обеими палатами конгресса, ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые проекты и сроки предоставления финансирования, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастным к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека.

В сенате за санкции проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.