Житель Когалыма убил двоих коллег и сам признался полиции

30 июля 2017 года в полицию Когалыма позвонил 30-летний мужчина который заявил, что пьяным убил двух своих товарищей, с которыми работал на производственной базе. А потом закопал тела погибших с помощью экскаватора.

Эта информация подтвердилась - на производственной базе действительно нашлись тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.В этот же день подозреваемый был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя мужчина заключен под стражу

По данному факту следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).