В Тобольске родителей будут судить за гибель четырехлетнего ребенка

Следственным отделом по городу Тобольск следственного управления СКР по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности.

2 июля 2017 года 64-летний и 42-летняя обвиняемые с четырехлетним сыном отдыхали на берегу Иртыша в Тобольске. Родители выпивали, а мальчик, оставшись без должного внимания, упал с берега в воду с высоты 90 метров и утонул.

Уголовное дело в отношении обоих родителей направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.