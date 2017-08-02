Проблемы дольщиков под контролем. Правительство округа обещает, что квартиру получит каждый

Все 5 017 долевых договоров на строительство квартир в Югре будут доведены до конца: вне зависимости от того, являются они проблемными или нет. Об этом заявил заместитель губернатора округа Дмитрий Шаповал.

По его словам, специально созданная рабочая группа ищет способы решения в каждом конкретном случае. На сегодняшний день из общего числа строящихся многоквартирных домов восемь являются проблемными. В реестре пострадавших от действий (или бездействия) застройщиков зафиксировано 82 югорчанина из пяти муниципальных образований – это менее 1% дольщиков.

Одним из действенных способов является привлечение инвестора для достройки дома. Таким образом удалось решить проблемы сургутян. С 2012 года около 60 человек не могли получить законные квадратные метры.

«Год назад казалось, что никому дела до этого дома нет. Но, благодаря правительству округа и администрации города строительство дома выходит на финишную прямую. Мы каждый день посещаем стройку, дом достраивается, остались последние штрихи», - сказал представитель дольщиков из Сургута Дмитрий Басов.

Напомним, что недавно Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде. Деятельность фонда позволит исключить проблему обманутых дольщиков и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом. Фонд будет учрежден как публично-правовая компания. Формирование компенсационного фонда будет осуществляться за счет обязательных взносов в размере 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, уплачиваемых застройщиками.

Новый закон вводит правило «одна компания – одно разрешение на строительство». В рамках одного разрешения на строительство может строиться несколько объектов. Речь идет о том, чтобы не смешивать на одном балансе разные проекты, финансируя одни объекты за счет других, в конечном итоге создавая строительную пирамиду. Это правило позволит обеспечить контроль целевого использования средств дольщиков. Кроме того, застройщики на весь период строительства будут обязаны поддерживать достаточность собственных средств на уровне не менее 10% от стоимости строительства.