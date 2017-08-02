Тюменский застройщик группа компаний «В72» представляет новый проект – микрорайон «Чемпионский»

Спорт, фитнес, тренировки, полезное питание, здоровый образ жизни… Сегодня эти слова на слуху у каждого, они стали спутниками образа жизни современного человека.

Может ли покупка квартиры стать вложением в здоровое будущее своей семьи?

Тюменский застройщик - группа компаний «В72» - уверенно заявляет – «Может!» и представляет новый проект – микрорайон «Чемпионский»!

ЗА ПОБЕДАМИ - В ТЮМЕНЬ!

Тюмень – современный, комфортный и благоприятный для жизни город. Подтверждение этому - многочисленные рейтинги российских городов по качеству жизни, объему доходов и уровню трудоустройства, в которых Тюмень стабильно занимает лидирующие позиции.

В непосредственной близости от главной достопримечательности города – тюменской Набережной – началось строительство нового микрорайона, получившего амбициозное название – «Чемпионский». Кроме того, в шаговой доступности всё необходимое: остановки, магазины и аптеки, школа, детский сад, колледж и Тюменский строительный университет.

«ЧЕМПИОНСКИЙ» - МЕСТО ПРОСТЫХ И ПРАКТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Реализовывать этот масштабный проект будет группа компаний «В72». Эта компания объединила настоящих профессионалов в сфере строительства, на ее счету более 3500 построенных квартир, а это 160 тыс. квадратных метров.

Микрорайон будет состоять из 12-ти многоэтажных домов, разделенных на три квартала: «Студенческий», «Спортивный» и «Семейный».

«Чемпионский» - это микрорайон с богатой спортивной и социальной инфраструктурой. Застройщик приложил максимум усилий, чтобы сделать жизнь в микрорайоне максимально комфортной. Просторные парковки за пределами дворов, оборудованная видеокамерами территория микрорайона, зонированные по возрастам детские площадки, удобные места для работы на свежем воздухе с розетками и сетью скоростного wi-fi, вход в подъезды с уровня земли, подъезды с колясочными и кладовыми в каждом доме.

«ЧЕМПИОНСКИЙ» - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Уже открыты продажи на первые два дома ГП1 и ГП2. Квартиры в этих домах представлены в следующих вариациях: однокомнатная и двухкомнатная квартиры, а также квартира-студия. Все квартиры имеют собственный балкон.

Тип Площадь Цена Студия 19,4 м2 990 000 руб. Студия 25,7 м2 1 235 000 руб. Студия 27,3 м2 1 310 000 руб. Однокомнатная квартира 35,8 м2 1 595 000 руб. Двухкомнатная квартира 44,9 м2 2 090 000 руб.

«ЧЕМПИОНСКИЙ» - МЕСТО ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

«Чемпионский» - это новый спортивный микрорайон, наполненный современным, продуманным благоустройством.

«МЕСТО ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» - слоган проекта. В жилом комплексе все направлено на то, чтобы изменить жизнь его новых жителей в лучшую сторону, приобщить каждого к активному стилю жизни, в котором занятия спортом являются неотъемлемой составляющей. Велосипед, воркаут, бег по утрам, катание на лыжах и коньках как ежедневная часть жизни.

Спортивная инфраструктура микрорайона:

футбольный стадион с прорезиненным покрытием, раздевалками и трибунами;

волейбольные и баскетбольные площадки также с безопасным покрытием;

велодорожки, связанные с тюменской системой велодорожек;

столы для настольного тенниса;

зоны для занятия йогой;

мини-скалодром для детей;

воркаут площадки;

теннисный корт;

хоккейная площадка и лыжня.

Пожалуй, ни один жилой комплекс не может похвастаться таким богатым спортивным наполнением. И демократичные цены на жилье позволяют сделать все эти преимущества доступными для потенциальных покупателей.

Продажи квартир в микрорайоне «Чемпионский» уже открыты!

Уточнить всю необходимую информацию по вопросам приобретения квартир можно по телефону: 8 (3452) 533-155 и на официальном сайте застройщика: b-72.ru (гиперссылка).