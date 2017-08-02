Тюменский застройщик группа компаний «В72» представляет новый проект – микрорайон «Чемпионский»

Спорт, фитнес, тренировки, полезное питание, здоровый образ жизни… Сегодня эти слова на слуху у каждого, они стали спутниками образа жизни современного человека.
Может ли покупка квартиры стать вложением в здоровое будущее своей семьи?
Тюменский застройщик - группа компаний «В72» - уверенно заявляет – «Может!» и представляет новый проект – микрорайон «Чемпионский»!
ЗА ПОБЕДАМИ - В ТЮМЕНЬ!
Тюмень – современный, комфортный и благоприятный для жизни город. Подтверждение этому - многочисленные рейтинги российских городов по качеству жизни, объему доходов и уровню трудоустройства, в которых Тюмень стабильно занимает лидирующие позиции.
В непосредственной близости от главной достопримечательности города – тюменской Набережной – началось строительство нового микрорайона, получившего амбициозное название – «Чемпионский». Кроме того, в шаговой доступности всё необходимое: остановки, магазины и аптеки, школа, детский сад, колледж и Тюменский строительный университет.
«ЧЕМПИОНСКИЙ» - МЕСТО ПРОСТЫХ И ПРАКТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Реализовывать этот масштабный проект будет группа компаний «В72». Эта компания объединила настоящих профессионалов в сфере строительства, на ее счету более 3500 построенных квартир, а это 160 тыс. квадратных метров.
Микрорайон будет состоять из 12-ти многоэтажных домов, разделенных на три квартала: «Студенческий», «Спортивный» и «Семейный».
«Чемпионский» - это микрорайон с богатой спортивной и социальной инфраструктурой. Застройщик приложил максимум усилий, чтобы сделать жизнь в микрорайоне максимально комфортной. Просторные парковки за пределами дворов, оборудованная видеокамерами территория микрорайона, зонированные по возрастам детские площадки, удобные места для работы на свежем воздухе с розетками и сетью скоростного wi-fi, вход в подъезды с уровня земли, подъезды с колясочными и кладовыми в каждом доме.
«ЧЕМПИОНСКИЙ» - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Уже открыты продажи на первые два дома ГП1 и ГП2. Квартиры в этих домах представлены в следующих вариациях: однокомнатная и двухкомнатная квартиры, а также квартира-студия. Все квартиры имеют собственный балкон.
|Тип
|Площадь
|Цена
|Студия
|19,4 м2
|990 000 руб.
|Студия
|25,7 м2
|1 235 000 руб.
|Студия
|27,3 м2
|1 310 000 руб.
|Однокомнатная квартира
|35,8 м2
|1 595 000 руб.
|Двухкомнатная квартира
|44,9 м2
|2 090 000 руб.
«ЧЕМПИОНСКИЙ» - МЕСТО ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
«Чемпионский» - это новый спортивный микрорайон, наполненный современным, продуманным благоустройством.
«МЕСТО ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ» - слоган проекта. В жилом комплексе все направлено на то, чтобы изменить жизнь его новых жителей в лучшую сторону, приобщить каждого к активному стилю жизни, в котором занятия спортом являются неотъемлемой составляющей. Велосипед, воркаут, бег по утрам, катание на лыжах и коньках как ежедневная часть жизни.
Спортивная инфраструктура микрорайона:
футбольный стадион с прорезиненным покрытием, раздевалками и трибунами;
волейбольные и баскетбольные площадки также с безопасным покрытием;
велодорожки, связанные с тюменской системой велодорожек;
столы для настольного тенниса;
зоны для занятия йогой;
мини-скалодром для детей;
воркаут площадки;
теннисный корт;
хоккейная площадка и лыжня.
Пожалуй, ни один жилой комплекс не может похвастаться таким богатым спортивным наполнением. И демократичные цены на жилье позволяют сделать все эти преимущества доступными для потенциальных покупателей.
Продажи квартир в микрорайоне «Чемпионский» уже открыты!
Уточнить всю необходимую информацию по вопросам приобретения квартир можно по телефону: 8 (3452) 533-155 и на официальном сайте застройщика: b-72.ru (гиперссылка).