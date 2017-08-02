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​Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за незаконное требование оплатить ручную кладь

Суд в Москве оштрафовал авиакомпанию «Победа» на 100 тыс. рублей за незаконное требование к пассажирке оплатить ручную кладь, сообщают «Ведомости».

«Установлено, что женщина планировала осуществить перелет рейсом DP 458 Чебоксары - Москва. При этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см по сумме трех измерений. Однако представители авиакомпании в нарушение требований воздушного законодательства потребовали оплатить провоз данного багажа», – сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Мировой судья судебного участка № 432 Москвы, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиакомпанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.», – отметили в ведомстве. Постановление суда в силу не вступило.

Алена Аршинова, депутат Госдумы рассказала, что представитель «Победы» заставил её заплатить 2000 рублей за небольшой рюкзак, угрожая не посадить на рейс в Чебоксары в 2015 году. Аршинова пожаловалась в Ространснадзор, который в начале 2016 г. проверил «Победу» и потребовал соблюдать законодательство: перестать брать плату за провоз ручной клади допустимых габаритов и весом не более 10 кг. Лоукостер оспорил требование, но проиграл в двух инстанциях - Московском арбитражном суде и Арбитражном апелляционном суде.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 183, комментариев: 0


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