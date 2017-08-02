Два хоккеиста "Мамонтов Югры" попали в Топ-100 проспектов будущего драфта НХЛ

Два молодых хоккеиста "Мамонтов Югры" попали в Топ-100 проспектов драфта НХЛ 2018 года. Об этом сообщает "Чемпионат.ком" со ссылкой на заокеанский портал Future Considerations.

Согласно рейтингу спортивного издания, защитник Данила Галенюк будет выбран во втором раунде под общим 57 номером. А вот форвард "Мамонтов" Кирилл Марченко может рассчитывать на третий раунд и 86 позицию.

Лучшим из российских игроков, по мнению Future Considerations, является нападающий Андрей Свечников, выступающий в Американской студенческой лиге за клуб "Маскегон". Ему пророчат выбор в первом раунде под вторым общим номеров.

Драфт НХЛ-2018 состоится за океаном в июне будущего года.