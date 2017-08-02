Журналист НТВ получил по лицу в прямом эфире // ВИДЕО

На корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ напали во время прямого включения из парка имени Горького в Москве. Никита Развозжаев рассказывал, как здесь отмечают День ВДВ.

"Крылатые гвардейцы широко отмечают свой праздник", - сказала ведущая в студии и передала слово корреспонденту. Тот ответил: "Никто кроме них так не отмечает свой праздник". После этих слов журналиста прервал мужчина, который начал материться в прямом эфире.

Развозжаев опросил мужчину помолчать, но получил удар в лицо. После это трансляция прервалась.

Как пишет "Медуза", нападавший одет в футболку с надписью "Оплот". "Оплот" — это созданная на Украине организация, которая выступала против Евромайдана и занимала пророссийскую позицию. Лидер донецкого «Оплота» Александр Захарченко в 2014 году возглавил ДНР.

Видео инцидента доступно в сети. Осторожно! Ролик содержит нецензурную брань.



