​«Вконтакте» поддержит многострадальную «Матильду»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» получит информационную поддержку со стороны социальной сети «Вконтакте», сообщил «Интерфакс».

«Мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям "ВКонтакте" сформировать собственное представление о фильме», – заявил пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников.

«ВКонтакте» считает своим долгом предоставить пользователям социальной сети максимум объективной информации о фильме, что позволит им сделать самостоятельный выбор: смотреть картину или нет», – отмечается в сообщении пресс-релиза.

В соцсети уже есть официальное сообщество фильма, в нем будут публиковаться материалы об этапах производства картины, интервью Учителя и актеров. В сообществе уже опубликовано интервью режиссера, который подробно ответил на все вопросы пользователей соцсети.

Ранее siapress.ru публиковал материал, о том, что Поклонская собрала 100 тыс. подписей с «оскорбленных» не вышедшей в прокат «Матильды»

Стоит отметить, что во вторник в некоторых городах России, а также в Молдавии, Австрии и Сербии во вторник прошли молитвенные стояния против выхода «Матильды» в прокат. При этом в РПЦ назвали стояние противников «Матильды» гражданской акцией.

Напомним, что фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.