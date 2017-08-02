За минувшие сутки полицейские Югры по горячим следам раскрыли 40 из 46 преступлений

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 46 преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО–Югре

По горячи следам раскрыто 40 из них: убийство, два факта причинения тяжкого вреда здоровью, грабеж, угон, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 12 краж. На «телефон доверия» полиции поступило три сообщения.

Так, сотрудниками ОМВД России по Березовскому району задержан молодой человек 1999 года рождения, который угнал автомобиль «Chevrolet Aveo», принадлежащей жителю поселка Игрим. Автомобиль найден. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске неработающий мужчина 1976 года рождения похитил из квартиры жительницы города две шубы общей стоимостью 6000 рублей. Получены признательные показания. В ходе проверки было установлено, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Югре за минувшие сутки раскрыто восемь ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: два факта причинения тяжкого вреда здоровью, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и три факта фальшивомонетничества. Задержаны восемь человек.