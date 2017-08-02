UTair позволит выбирать места сразу же при покупке билетов

Теперь при покупке билетов в авиакомпании UTair можно выбрать место сразу при покупке билета. Таким образом при покупке билета по тарифам «Стандарт» и «Гибкий» эта услуга бесплатна, для билетов по тарифу «Лайт» ее стоимость составляет 300 рублей.

На данный момент выбрать места можно только при покупке билета на рейсах из Москвы в Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Сургут, Тюмень и в обратных направлениях. Тем не менее, новая услуга скоро станет доступа на всех 170 направлениях.

«Нововведение позволяет выбрать место заранее и не переживать, что при регистрации оно будет занято. Мы разработали эту услугу для наших пассажиров, особенно тех, кто путешествует с детьми. Родителям важно, чтобы дети сидели рядом во время полета», – отметил коммерческий директор UTair Пассажирские авиалинии Павел Пермяков.