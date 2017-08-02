За шесть месяцев 2017 года в Югре выявлено 69 человек с ВИЧ

Более 18 тыс. жителей Югры прошли обследование на наличие ВИЧ и гепатита в первом полугодии 2017 года. У 69 из них выявлен ВИЧ, у 47 - гепатит В, у 149 - гепатит С.

В реализации окружной программы скрининга участвуют восемь территорий: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион, Пыть-Ях, Урай и Березовский район. Приоритетная возрастная группа обследования - 20-49 лет Это: жители округа, обратившиеся в медицинскую организацию для профилактических медицинских осмотров; беременные женщины, их партнеры; а также учащиеся высших и средних учебных заведений ХМАО.

Специалисты напоминают, что ранняя диагностика ВИЧ и гепатита позволяет начать своевременное лечение и сократить смертность от этих заболеваний.