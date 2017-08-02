На территории Сургутского района введен особый противопожарный режим

Приказом заместителя главы Сургутского района, председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности № 74 – ГО от 28.07.2017 года на территории района введен особый противопожарный режим. Документом предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории района.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано в кратчайшие сроки организовать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, установить еженедельный инструктаж работников, обеспечить предприятия запасами воды и первичными средствами пожаротушения.

Особый противопожарный режим предусматривает ограничение доступа населения в лесные и степные массивы, поймы рек и водоемов.

В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, совершённые в условиях противопожарного режима предусматривается наложение административного штрафа:

- на физических лиц в размере от 2 000 до 4 000 рублей,

- на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей,

- на юридических лиц от 400 000 до 500 000 рублей.