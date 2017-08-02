Сургутяне избавляются от сердечных недугов с помощью спорта

Уже месяц сургутяне могут пройтись по "Маршруту здорового сердца" в парке "За Саймой",организованном сотрудниками Окружного кардиологического диспансера. Кроме того,специалисты ОКД приглашают горожан на тренировки по скандинавской ходьбе дважды в неделю.

По словам врачей, физическая активность как эффективный метод профилактики кардионедугов, известна давно. Любой желающий может выбрать спортивное направление, учитывая свою подготовку, наличие свободного времени и даже темперамент - кого-то привлекают спокойные занятия, такие как йога или пилатес, другие предпочитают велогонки или забег на дальние дистанции.

Сегодня каждый тринадцатый югорчанин страдает от сердечных недугов. Одной из распространенных причин возникновения кардиозаболеваний является неправильный образ жизни, в том числе сниженная двигательная активность. Достаточно устранить этот фактор и вскоре вы заметите улучшение своего самочувствия.

«Спорт- это отличная профилактика инфаркта, инсульта, гипертонии - отмечает главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. - При правильных и продолжительных тренировках само сердце начнет меняться - укрепятся его стенки, увеличится ударный объем, следовательно, качественно улучшится работа нашего главного труженика организма. Благодаря бегу нормализуется давление, укрепляется иммунитет, повышается общая выносливость. К тому же занятия спортом на свежем воздухе благотворно скажутся и на вашем настроении».

Отметим, что во второй половине августа Окружной кардиологический диспансер проведет общегородское мероприятие - "Марш к здоровому сердцу".