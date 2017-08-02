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​На сургутском хлебозаводе работают силовики. Здание оцеплено, производство встало

На сургутский хлебозавод пришли «маски-шоу». То, что на предприятии работает полиция, siapress.ru подтвердили в пресс-службе городского УМВД, однако давать подробные комментарии пока отказались.

По данным «СТВ» все люди собраны в одном помещении, производство встало, силовики изымают документы. Директор хлебозавода Сергей Пустозеров не ответил на звонки корреспондентов siapress.ru

Напомним, что сургутский хлебозавод в последние месяцы засветился в информационной повестке города, когда нынешняя администрация попыталась вывести его из муниципальной собственности и превратить в акционерное общество. Тогда депутаты не позволили это сделать, поэтому завод по-прежнему остается СГМУПом.

UPD. Согласно уточненным данным, производство во время визита ОМОНа не пострадало. Силовики работают лишь над административным аппаратом завода.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 582, комментариев: 5


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Комментарии:
Flyer
не нравится
Сегодня в 13:35
Не мытьем, так катаньем пытаются прихватизировать костромские))
Валера
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Сегодня в 14:03
Эх! Сходил, блин, за хлебушком!
Голод ближе, чем мы думали!
Всеволод Кабозе
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Сегодня в 14:32
по другой информации- Производство не встало......только лишь административный аппарат встал! Пустозеров не отвечает, т.к. заблокирован в своем кабинете Росгвардией и Омоном!
Кость в горле
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Сегодня в 15:47
Один из последних нормальных руководителей, оставшихся в Сургуте! Уверена, что Пустозеров принципиально честный человек.
Roks
не нравится
Сегодня в 16:18
Чё здесь не понятно? Закончилиь деньги, а кушать-то хочется

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