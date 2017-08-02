​На сургутском хлебозаводе работают силовики. Здание оцеплено, производство встало

На сургутский хлебозавод пришли «маски-шоу». То, что на предприятии работает полиция, siapress.ru подтвердили в пресс-службе городского УМВД, однако давать подробные комментарии пока отказались.

По данным «СТВ» все люди собраны в одном помещении, производство встало, силовики изымают документы. Директор хлебозавода Сергей Пустозеров не ответил на звонки корреспондентов siapress.ru

Напомним, что сургутский хлебозавод в последние месяцы засветился в информационной повестке города, когда нынешняя администрация попыталась вывести его из муниципальной собственности и превратить в акционерное общество. Тогда депутаты не позволили это сделать, поэтому завод по-прежнему остается СГМУПом.

UPD. Согласно уточненным данным, производство во время визита ОМОНа не пострадало. Силовики работают лишь над административным аппаратом завода.