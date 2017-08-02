​В Турции скончались пять российских туристов. Среди них есть сургутянин

На различных турецких курортах скончались пять туристов из России, соответствующая информация размещена на официальном сайте Ростуризма. Основной причиной в агентстве назвали «проблемы со здоровьем», сообщают «РИА Новости».

Во вторник 25 июля в Кемере был найден мертвым сургутянин (по данным портала «про Сургут») Дмитрий Садовников. По информации портала HaberTurk, мужчину, лежащего у бассейна в рекреационной зоне пятизвездочного отеля, обнаружила его супруга. Работники отеля вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова. HaberTruk отметил, что во время отыдха мужчина злоупотреблял алкоголем.

Ранее Siapress.ru уже сообщал о смерти Оксаны Астафьевой и ещё двоих погибших 56-летнего Александра Шевченко, 47-летней Татьяны Логиновой, отдыхавших в Турции.

В Ростуризме подчеркнули, что основной причиной плохого самочувствия являются солнечные удары. Ведомство советует запастись кремом от загара и регулярно пить воду и прохладительные напитки. При этом "налегать" на спиртное категорически не рекомендуется.