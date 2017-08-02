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СМИ: На бывшего главного архитектора Сургута Алексея Фокеева возбудили уголовное дело

Тем временем он читает лекции о том, как «построить город будущего»

Бывший главный архитектор Сургута, директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев может попасть под уголовное преследование — об этом со ссылкой на свои источники пишет телекомпания «СТВ. Сообщается, что Фокееву вменяют статью 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Речь идет якобы о нарушениях при строительстве школы №31 в 2014 году — по предварительной информации, речь может идти об ущербе в 13 млн рублей.Телекомпания сообщает о прошедших обысках и выемках документов у самого Алексея Фокеева, а также у подрядчика той стройки 2014 года — компании «СОК».

Ни Фокеев, ни гендиректор компании «СОК» Эдуард Калашников на телефоны пока не ответили.

Напомним, что Алексей Фокеев покинул администрацию Сургута еще весной, его место занял его зам Алексей Усов. В настоящий момент Фокеев входит в Центр прикладной урбанистики Сургута и прямо сегодня, 2 августа, читает лекцию о том, «Как построить город будущего» на семинаре «Академия новостроек». Интересно, какой город будущего он научит строить участников семинара.

К слову, сам Фокеев за последние полтора года неоднократно подвергался критике за свое бездействие (либо имитацию действия, вроде «Урбанистических форумов») в сфере градостроительства. А вот где наблюдатели реально подозревали потенциал для уголовных дел — так это в курируемой Фокеевым сфере наружной рекламы, где хаос происходит уже несколько лет. Глава Сургута Вадим Шувалов, как утверждают знакомые с ситуацией наблюдатели, чуть ли не открыто заявлял о своем желании поменять главного архитектора с первых дней своей работы градоначальником.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 548, комментариев: 1


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Комментарии:
Кость в горле
не нравится
Сегодня в 12:57
Отличная новость!
Хоть и ясно, что это никакая не борьба с коррупцией, а один клан сталкивает с поляны другой, но все равно приятно. Редкой подлости был этот проходимец Фокеев. Поздравляю всех, кому он портил жизнь!!

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