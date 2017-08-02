​Югра попала в топ 10 самых закредитованных субъектов России

По итогам второго квартала 2017 были названы наиболее закредитованные субъекты России. В топ 10 вошел и регион «тюменской матрешки», сообщает «РБК».

ХМАО оказался на 10 месте, в округе было выдано более 106 тыс. кредитов на общую сумму 21,49 млрд рублей. По количеству кредитов прирост составил 4 процента, а по объему 33 процента. При этом ещё и увеличился средний чек по кредиту до 31 процента, теперь он равен 152 тыс. рублей (во втором квартале 2016 год показатель составлял 117 тысяч).

По объемам выданных ипотечных кредитов Югра занимает пятое место. За апрель-июнь выдано 2,9 тысяч кредитов (+20 процентов) на сумму 6,45 млрд рублей, а средний чек составил 2,2 млн рублей (+8 процентов).

Всего во втором квартале 2017 года было выдано 7,03 млн кредитов общим объемом 1,02 трлн рублей. По объемам кредитования лидирует Москва и Московская область (593,44 тыс кредитов на сумму 165,96 млрд рублей). На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (316,92 тыс. кредитов на 64,69 млрд). Замыкает тройку Краснодарский край (252,57 тыс. кредитов на 35,37 млрд).