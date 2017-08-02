​Министр образования Ольга Васильева призывает к бесплатным занятиям по шахматам в школах. Это увеличит показатели успеваемости

Министр образования Ольга Васильева считает, что дети в школах должны заниматься шахматами во внеурочное время бесплатно. Это повысит показатели успеваемости, сообщает «Газета.ru».

«Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка… дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно», — заявила она

Министр также подчеркнула, что под внеурочную деятельность в школах в обязательном порядке отведено десять часов в неделю и их «нужно использовать».

Напомним, что во всех школа Югры с 1 сентября 2016 года был введен общеобразовательный курс обучения игры в шахматы для учащихся начальной школы. «Начиная с 2017-2018 учебного года, этот факультатив будет переведен в формат обязательной программы, реализуемой за счет отведенных часов школьного компонента учебного плана», – сообщил представитель департамента общественных и внешних связей региона.