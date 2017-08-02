​Мужчина из Когалыма закопал экскаватором тела двух коллег, которых убил во время пьянки

Жителю Когалыма предъявили обвинения в убийстве двух своих коллег, чьи тела он закопал при помощи экскаватора, сообщает «газета.ru».

В конце июля при распитии алкоголя мужчина убил двух своих знакомых, с которыми совместно работал на производственной базе, после чего он закопал их тела экскаватором и в тот же день был задержан. Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Полицейские подтвердили эту информацию – на производственной базе были обнаружены тела двух мужчин.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя мужчина заключен под стражу», — добавили в СК.