​Российские долларовые миллиардеры за 2017 год стали еще богаче — на $10 млрд

27 российских долларовых миллиардера увеличили свой совокупный капитал на $10,14 млрд с января 2017 года. По версии рейтинга агентства Bloomberg, сообщает «ТАСС».

Больше всех свое состояние увеличили глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – на $1,82 млрд, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов – на $1,77 млрд, и президент ОК "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска - на $1,76 млрд.

А ощутимей всех за семь месяцев 2017 года потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон – $2,09 млрд, основатель и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший $1,92 млрд, и президент ПАО "Лукоил" Вагит Алекперов – его капитал уменьшился на $1,13 млрд.

Возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Bloomberg Алексей Мордашов, на 02.08.2017 его состояние оценили в $17,3 миллиарда.