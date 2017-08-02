Власти Сургутского района планируют ликвидировать жилые балки до конца года

Приспособленные для проживания балки в Сургутском районе могут могут быть ликвидированы уже в этом году. Об этом заявила директор департамента имущественных и земельных отношений районной администрации Юлия Маркова.

"В прошлом году наша программа реализовалась только за счет бюджета Сургутского района. В этом году правительство округа было принято решение об увеличении финансирования, и нам выделили 430 миллионов рублей, чтобы полностью избавиться от балочного массива до конца 2017 года", - рассказала чиновник.

Особенностью программы является то, что люди, проживающие в балках, могут получить деньги на улучшение своих жилищных условий. Но для этого жильцы балка должны быть зарегистрированы в нем до 1 января 2012 года.

Еще одним нововведением является увеличение размера субсидии. Если раньше норматив для ее определения рассчитывали из расчета 34 тыс. рублей за 1 квадратный метр, то теперь она составит 51 тыс. рублей за 1 кв. метр. Эта сумма умножается на норму предоставления - 18 квадратных метров на человека в семье из двух и более человек, либо 33 кв. м., если это одинокий человек.