​Тюменского чиновника обвиняют в получении взятки. Смешной, кстати говоря, взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении чиновника регионального департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства. Его обвиняют в получении взятки, сообщает «РБК».

По версии следствия начальник контрольно-договорного отдела управления господдержки департамента с апреля по август 2016 года получил взятку в размере 80 тыс. рублей. Кроме того по предположениям следователей, подозреваемый также оказал услуги имущественного характера на сумму 45,8 тыс. рублей, таким образом общая сумма составила 125,8 тыс. рублей.

Чиновник получил деньги за незаконные действия при проведении проверки выделения департаментом субсидий ООО «Фабрика дерева» и индивидуальному предпринимателю.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе ведомства.