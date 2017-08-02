​Сегодня стартует киберспортивный турнир с самым крупным призовым фондом в истории. Фаворит букмекеров — российская команда

Сегодня стартует киберспортивный турнир, чемпионат мира по игре Dota2 – TheInternational 2017. Его призовой фонд в очередной раз бьет рекорд в истории киберспорта и уже достигает $23,2 млн (на момент написания новости). В турнире участвуют две российские команды — Virtus.pro и Empire, причем Virtus.pro является лидером букмекеров на этом чемпионате — огромное количество ставок сделано на ее победу на TheInternational2017.

К слову, этот спортивный коллектив входит в структуру холдинга ESForce, в развитие которого вложил $100 млн известный российский олигарх Алишер Усманов.

Турнир ежегодно проводится в Сиэтле, а организатором является корпорация Valve. Групповой этап будет проходить в течение 4 дней со 2 по 5 августа, после чего 7 августа стартует основной этап, финал состоится 12 августа. В турнире примут участие 18 команд.

Стоит отметить, что лучший результат на TheInternationalсреди российских команд в настоящий момент принадлежит Virtus.pro, которые заняли 5-6 место в 2015 году и увезли домой почти $1,2 млн. А если говорить о командах из СНГ, то легендарный коллектив Na'Vi из Украины выиграл самый первый TheInternationalи получил в тот раз кажущийся скромным $1 млн долларов, но тогда, в 2010 году, это был крупнейший разовый выигрыш в истории киберспорта.

Напомним, что победителем 2016 года стала команда Wings Gaming, а общий призовой фонд составил 20 миллионов долларов.