Средняя цена легкового авто в России превысила 1,3 млн рублей

В первом полугодии 2017 года, по сравнению с январём-июнем 2016 года, средняя цена нового автомобиля в России выросла на 3,3% — до 1,34 млн руб., сообщает "Коммерсант".

При этом средняя стоимость иномарок достигла 1,55 млн рублей (+3,3%), а средняя стоимость отечественных автомобилей составила 578,6 тыс. руб. (+5,1%).

Как добавляет "Лента.ру", за шесть месяцев 2017 года на российском рынке было продано более 666 тысяч новых легковых автомобилей — почти на 7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.