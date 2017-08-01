Люксембург планирует добывать полезные ископаемые в космосе. И закрепил эти планы законодательно

Планы добычи редких минералов в космическом пространстве определяет новый закон, вступивший в силу в Люксембурге. Об этом пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, все ресурсы будут собственностью компании, которая их добывает. При этом корпорации не могут претендовать на небесные тела, а лишь на уже добытые ресурсы, добавляет "Росбалт".

По мнению авторов инициативы, закона улучшит сотрудничество между странами и привлечет местные компании к добыче редких минералов в космическом пространстве. Власти герцогства уверены, что новые технологии уже создают рынки, которые могут быть заполнены материалами из космоса.

Отмечается, что Люксембург стал первой страной Европы, в которой будет создана правовая основа для обеспечения и защиты прав частных операторов на ресурсы, добытые за пределами Земли.

