ХК "Югра" готов возить на матчи болельщиков из Сургута и Нижневартовска. Но за деньги.

ХК "Югра" готов организовать для болельщиков из Сургута и Нижневартовска трансфер на первый домашний матч. Встреча против столичного "Спартака" состоится 26 августа в 16:30.

Как пишет пресс-служба хоккейного клуба, трансфер состоится только в случае, если желающих наберется не менее 20 человек. Стоимость трансфера из Нижневартовска и Югорска составит 1000 рублей. Из Сургута и Нягани – 500 рублей (проезд туда и обратно).

Кроме того, приезжим обещают 25-процентную скидку на билеты на сектора B и F.

Заявки принимаются по телефону 8-922-678-92-95 (с 10:00 до 17:00) до 23 августа.