Полицейские ищут 15-летнюю сургутянку Анастасию Крашенинникову

Следователи окружного управления СК РФ просят помочь в поисках Анастасии Крашенинниковой 2002 года рождения. Девушка ушла из дома еще 10 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

По одной из версий, подросток мог отправиться в путешествие автостопом. Приметы пропавшей: рост около 170 см., плотного телосложения, на вид 16-17 лет, волосы, выкрашенные в голубой цвет, выше плеч, виски выбриты, на левой и правой руке татуировки, на лице пирсинг. Носит очки в черной оправе.

На момент исчезновения была одета: бежевая ветровка, джинсовая жилетка, синие рваные джинсы, черные кеды, рюкзак с изображением смайлика.

По факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по городу Сургут возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Анастасии Крашенинниковой, либо об обстоятельствах ее исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-18-13, 76-14-11, 76-15-08, либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).