Сургутянин, пытавшийся провезти на Бали наркотики, получил 17 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч долларов //ФОТО

Сургутянину Роману Калашникову, которого в апреле этого года задержали на Бали с тремя килограммами гашиша, вынесли окончательный приговор. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети «вКонтакте»:

31 июля мне вынесли приговор по ст. 111(2) - хранение марихуаны, 113(2) - импорт наркотиков. По закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью. Предприговор, который мне огласил Прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы.

Дополнительно был назначен штраф в размере $200.000 либо провести в тюрьме дополнительных 4 месяца (это не шутка, такой вот способ продлить наказание).

Аппеляцию возможно подать в течении 7 дней. Но мы этого делать не станем. На это есть несколько причин, главная из которых - низкая вероятность улучшения положения, при этом обойдётся это минимум в два раза больше, чем было уже потрачено. А потрачено на адвоката и организацию защиты - более $20.000.

Никаких сделок и взяток представителям власти сделано не было. Просили слишком много.

Рассказал Калашников и о том, куда пошли деньги, собираемые его друзьями на спасение его от смертной казни:

Деньги, сбор которых осуществлял мой друг Виктор Цыганов ($3000) я так и не получил. Первое время я получал от него новости о том, что он пытается их вывести, но вот более 2х месяцев он игнорирует мои сообщения. Сейчас он находится в США, в Калифорнии.

Что и как произошло на самом деле, узнать я до сих пор не смог.

И поскольку эти деньги собирались мне, я прошу прощения у тех, кто отправлял их на этот кошелёк в надежде спасти меня от казни. Мне жаль, что они так и не достигли своего назначения. Но в любом случае, казни избежать удалось, а это, как я понял, было главной целью для тех, кто помогал.

Ещё раз хочу сказать, что организацию этого сбора, её подачу, фотографии, историю, сам электронный кошелёк были созданы без моего участия и без моего одобрения. Я не хотел мешать тем, кто искал способы мне помочь.

В начале июля молодой человек отпраздновал в тюрьме свое 30-летие. Он приготовил праздничный ужин и написал об этом все в той же соцсети:

«Ну и в заключении, мои друзья, хочу сказать о себе: я в порядке, я не сражён и не разочарован. Я по-прежнему улыбаюсь, полон сил и решительности. Люблю жизнь и проживу её достойно. Я здоров, свеж и светел. Перед нашим блоком по-прежнему растут пальмы (это очень важно для пальмозависимого человека, поверьте). Во круг меня много замечательных и удивительных людей. В моем сердце целый мир из близких мне человеков. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлив».